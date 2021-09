Magazine João Vicente produz série sobre busca por likes e se diz 'doente do Instagram' A atriz Maria Bopp, conhecida pelos vídeos irônicos que produz no Instagram sobre o cenário da sociedade atual, será a protagonista da trama. Ainda não há previsão de estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já estão a todo vapor as gravações da comédia de suspense "As Seguidoras", um projeto do Paramount+ desenvolvido e produzido pelo VIS Américas, divisão da ViacomCBS, e pelo Porta dos Fundos. A trama trata da busca por aceitação e likes nas redes sociais. Produtor da série, João Vicente de Castro, 38, diz que parte da inspiração para o proj...