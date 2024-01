Magazine Jared Leto é deixado de lado em 'encontro' de Coringas no Globo de Ouro O cantor e ator deu vida ao personagem em "Esquadrão Suicida" (2016) e também na versão estendida de "Liga da Justiça" (2017), lançado em 2021

Jared Leto, 52, foi deixado de lado em uma "reunião" de Coringas durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024, que aconteceu no domingo (7). O ator Barry Keoghan, 31, posou para uma foto, compartilhada no Instagram, ao lado do colega Joaquin Phoenix. Os dois interpretaram o Coringa em produções distintas. Keoghan deu vida ao personagem em "The Batman" (2022), mas a ...