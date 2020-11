Magazine Inscrições para edital de prêmios da “Lei Aldir Blanc” vão desta quarta, 4, até 18 de novembro Edital publicado na terça, prevê R$ 7,5 milhões em sete categorias para projetos que devem ser executados até dezembro de 2021

Com a publicação nesta terça-feira, 4, do edital para premiação cultural pela Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/20) o governo estadual abriu as inscrições de 4 a 18 de novembro para artistas das áreas de Cultura Tradicional, Popular e Urbana; Música; Artes Cênicas; Artes Visuais; Literatura; Audiovisual e Áreas Técnicas. O orçamento da premiação é de R$ 7.500 milhões. O intere...