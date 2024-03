Magazine Inscrições abertas para o 17º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras Artesãos têm até o dia 7 de abril para se inscreverem para participar do evento que ocorrerá entre os dias 8 e 12 de maio na arena de eventos do Pátio Brasil Shopping, em Brasília (DF)

Artesãos e entidades representativas já podem se inscrever para participar do 17º Salão do Artesanato Brasileiro - Raízes Brasileiras, que ocorrerá entre os dias 8 e 12 de maio na arena de eventos do Pátio Brasil Shopping, em Brasília (DF). O Edital de Chamamento Público foi publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, 8. As inscrições serão realizadas ent...