Magazine Indígenas do povo Karajá realizam ritual para celebrar passagem para vida adulta Evento reuniu aproximadamente três mil indígenas da região e contou com a presença de cerca de 300 visitantes na Ilha do Bananal durante o fim de semana

A aldeia Santa Isabel do Morro, localizada nas proximidades da divisa com Mato Grosso (MT) na região da Ilha do Bananal, foi palco de um dos eventos mais tradicionais do povo indígena Karajá: o Hetohoky, ocorrido no sábado (9) e domingo (10). O evento reuniu aproximadamente três mil indígenas da região e contou com a presença de cerca de 300 visitantes. A info...