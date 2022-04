Gustavo é o novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo). A prova testava habilidade e sorte. No início, cada um tinha de fazer pontos após arremessos de bolas em uma plataforma. Os três que somassem mais pontos ao final de cinco rodadas se encontrariam numa final.

Douglas, Paulo André e Gustavo foram para a decisão. Foram apenas duas rodadas. Na primeira, os três empataram em 120 pontos. Porém, na última e decisiva rodada, P.A e Gustavo empataram. Houve quatro rodadas de desempate, e Gustavo fez a maior pontuação.

Ele escolheu para o VIP Douglas e Paulo André, o resto está na Xepa.

A dinâmica desta semana vai acelerar. A formação do próximo Paredão já será nesta noite de sexta-feira (1) com a eliminação no próximo domingo (3).

Depois disso, no próprio domingo haverá uma nova prova do Líder e mais uma formação de paredão para eliminação na terça (5) que vem. Mais detalhes depois disso só serão divulgados mais para frente, mas Boninho já avisou pelas redes sociais que haverá eliminação toda terça e domingo até o final.

Na primeira berlinda, o Líder indicará para o Paredão um dos castigados pelo Monstro e um outro nome à sua escolha. O Anjo, nesta semana, será autoimune.

A casa indicará o mais votado que se juntará aos dois para o páreo. Não haverá prova Bate e Volta nem contragolpes.