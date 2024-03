Magazine Giovanna é a décima terceira líder do BBB 24 Sister venceu a décima terceira prova da liderança e faturou R$ 20 mil nesta quinta-feira (14)

Giovanna é a nova líder do BBB 24. Sister venceu a décima terceira prova da liderança e faturou R$ 20.000,00 nesta quinta-feira (14). A mineira colocou Raquele, Lucas e Pitel do seu vip. Com o quarto magia fechado, a confinada e seu grupo garantiram um espaço a mais de privacidade na casa com o acesso aos aposentos da líder. Giovanna vai indicar cinco pesso...