Magazine Filme sobre cantora Amy Winehouse com Marisa Abela ganha trailer O primeiro trailer do filme biográfico sobre a cantora Amy Winehouse foi divulgado nesta quinta-feira, 11, e mostra a artista fugindo de uma multidão de fotógrafos

O trailer do filme também mostra cenas do início de sua carreira e a conturbada relação com Blake Fielder-Civil. Intitulado "Back To Black", a produção deve estrear em maio deste ano. Estrelado pela atriz Marisa Abela e dirigido por Sam Taylor-Johnson, cineasta por trás do filme "Cinquenta Tons de Cinza", o longa explora a ascensão e a morte trágica da artista. A cantora, mo...