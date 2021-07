Magazine Festival de Toronto terá brasileiros e filmes com Benedict Cumberbatch e Anya Taylor-Joy Entre os nacionais está "Medusa", de Anita Rocha da Silveira, e duas coproduções assinadas pelo carioca Rodrigo Teixeira, da RT Features

O Festival de Toronto anunciou nesta quarta (28) mais uma leva de filmes que serão exibidos no evento, um dos mais importantes dedicados ao cinema no mundo, e que acontece entre os dias 9 e 18 de setembro em formato híbrido. Na nova lista, aparece o longa-metragem brasileiro "Medusa", de Anita Rocha da Silveira, que foi exibido no Festival de Cannes no começo do mês...