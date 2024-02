Magazine Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão do BBB 24 Berlinda foi formada neste domingo, 25, e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa

Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada neste domingo, 25, e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa. Como foi a votação De acordo com a dinâmica da semana, o anjo era mais uma vez autoimune e poderia imunizar outra pessoa. Pel...