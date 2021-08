Magazine Felipe Neto revela que está com Covid Influenciador digital, que chegou a mostrar a realização do teste nas redes sociais, se mostrou surpreso com a infecção

Felipe Neto, 33, anunciou nesta quarta-feira (11) que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. O influenciador digital, que chegou a mostrar a realização do teste nas redes sociais, se mostrou surpreso com a infecção. "Infelizmente estou com Covid", disse nas redes sociais. "Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de iso...