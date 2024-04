A exposição fotográfica "Urucum: Sagrado Vermelho", do repórter fotográfico Emerson Silva, permanecerá aberta para visitação até o dia (8), próxima segunda-feira, na Galeria Sesc de Artes em Palmas, das 8h às 21h.

A exposição conta com 20 fotos dos Karajá e Krahô, registradas entre 2002 e 2023, e mostra como é a relação de alguns povos indígenas do Tocantins com o Urucum, uma fruta nativa da América tropical que tem grandes folhas verde-claro e flores rosadas que são utilizadas para pintura corporal, ornamentação de utensílios, corante alimentar e fins medicinais.

Além das imagens impressas, o público poderá conferir um catálogo digital, com um monitor com audiodescrição e identificação tradicional das obras. As informações sobre o trabalho do fotodocumentarista também estarão disponíveis em braile.

Sobre o autor

Emerson nasceu em 1975 no estado de São Paulo (SP), mas mora atualmente na capital tocantinense, onde atua como repórter fotográfico e documentarista há mais de 20 anos. Trabalhou como assessor de comunicação da Fundação Cultural do Estado de 2000 a 2019, como fotógrafo documental e fotojornalismo.

O fotógrafo ganhou prêmios nacionais de fotografia e já realizou várias exposições mundiais, com destaque para a participação em “Mulheres que Fazem a Diferença (Women That Make a Difference)”, exposição Fotográfica Coletiva, na ONU, no Palácio das Nações Unidas, na Cidade de Genebra, Suíça.