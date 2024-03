O artista visual Ronan Gonçalves, conhecido como Rogo, abre a exposição ‘Entremeio’, nesta sexta-feira (22), às 19h. O artista conta que criou as obras por meio do processo de estruturação de um pensamento, com objetivo de exercer a criatividade em prol de alguma atividade que possa ser transformadora.

“Atualmente a natureza, o cerrado indubitavelmente marca o salto e a imersão das narrativas visuais, que vão desde pinturas e objetos até a videoperformance”, relata.

O evento será na Galeria Municipal de Artes, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, região sul da capital. A entrada é gratuita.

As obras, conforme o artista, misturam as influências passadas, presentes e futuras que ecoam de 2019 até as mais recentes. As pinturas e esculturas formam um mosaico de criatividade e expressão, que marcam o desenvolvimento do artista ao longo de duas décadas de carreira. “Onde a minha essência se entrelaça harmoniosamente com a obra. Um testemunho da evolução”, finaliza.

Performances

Durante a vernissage, o público terá a performance 'Vermelha' de Rogo, com a participação da contorcionista Lila Barak e sob a direção de Andrea Bangoim. A música ficará por conta de Maria Helena Les e os registros serão feitos por Daniel Taveira.

Além disso, o evento apresentará a exibição cinematográfica 'Vermelha', uma performance audiovisual conduzida por Tales Fray e Lux Arte em São Paulo (SP). O vídeo é uma produção da Circulo Filmes, com direção de Érika Mariano e fotografia de Ernesto Rheinboldt, que adicionam uma camada de profundidade e significado à experiência.

Sobre o artista

Ronan Gonçalves (Rogo), é um artista fluminense nascido em 1984 na cidade de Rio das Flores (RJ). Sua família logo se mudou para o estado de Goiás, para a cidade de Jataí.

Em 1989, mudou-se para Goiânia, onde começou a trilhar o caminho das artes no ano de 2001 na Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no curso de Design com transferência para Arquitetura e Urbanismo na mesma instituição.

Serviço

O quê: Exposição ‘Entremeio’

Onde: Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural de Palmas

Data: de 22 de março a 26 de abril

Horário: 19h