Magazine 'Estou aqui e conta comigo 100%', diz Zezé Di Camargo após expulsão de Wanessa Wanessa pediu desculpas a quem se sentiu ofendido com suas falas, mas não se desculpou com Davi

Zezé Di Camargo diz que encontrará Wanessa em breve após expulsão do BBB 24. O cantor ressaltou que estará sempre disponível para a filha -que foi desclassificada do reality por agredir Davi. Zezé Di Camargo comentou que encontrará com a filha em breve. "Quando ela saiu do BBB, só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver...