Com inspiração nos acontecimentos do cotidiano, sonhos, tragédias e utopias, a escritora, palestrante e professora Gislene Camargos, lança o sétimo livro: Rejunto. O evento está previsto para o dia 5 de abril, a partir das 19h, na biblioteca do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.

O livro conta com um posfácio da professora e pesquisadora PHD da Unicamp aposentada Dr.ᵃ Eunice R. Henriques, responsável pela análise da obra. Ela relata tudo que está em volta, trazendo a percepção de que a poesia é de todos.

“O livro de poesia é sobre tudo que existe, em todo lugar, é a poesia minha, sua, nossa. O título alude à ideia de juntar novamente aquilo que foi ou está, por algum motivo, separado”, explica Gislene Camargos pelo posfácio da Dr.ᵃ Eunice Henriques.

Conforme a autora, o livro “Rejunto” é a sua sétima obra de poesia publicada, sendo a escritora também dos livros “Rosas e Jabuticabas”, “Amor em quarentena”, “Dançando com a Menô”, “A menina que engolia sementes”, “Fruta temporã” e “Batom no dente”.

A obra de poesias é livre para todas as faixas etárias.

Sobre a autora

Natural de Lagoa Formosa, localizada no interior de Minas Gerais (MG) e residente no estado do Tocantins há cerca de 20 anos, Gislene Camargos é doutora e mestre em Ensino de Língua e Literatura pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), especialista em Docência do Ensino Superior (Proeja) e Gestão Escolar pela UFT e graduada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ela também integra o grupo de pesquisa Grupo de Estudos do Sentido do Tocantins (Gesto). Já atuou como gestora escolar, professora nas redes municipal e estadual de educação e em universidades públicas e privadas.