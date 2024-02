Redação Jornal do Tocantins

A partir da próxima segunda-feira, 4, os interessados em participar da escola de música da Guarda Metropolitana de Palmas podem fazer as inscrições no site da corporação. Serão 20 vagas para jovens de 10 a 14 anos que podem ser preenchidas até sexta-feira.

Podem se inscrever jovens que estejam matriculados em uma instituição regular de ensino e disponibilidade para participar das aulas, ensaios, apresentações e demais eventos.

Conforme informações do edital, as avaliações práticas acontecerão entre os dias 11 e 15 de março, das 15h às 18h, no Quartel da Guarda Metropolitana de Palmas, na Quadra 304 Sul, Avenida NS-06, Área Verde.

O resultado está previsto para ser divulgado no Diário Oficial do Município no dia 19 de março.