Empresário portuense lança livro de poesias "Espaço do Núcleo"

O empresário e engenheiro portuense Marco Antônio Costa, de 68 anos, lança nesta quarta-feira (8) seu primeiro livro "Espaço do Núcleo". O evento ocorrerá a partir das 19h, na Biblioteca Jaime Câmara, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e promete atrair amantes da poesia e admiradores do trabalho do autor. Leia também: - Som no Bosque: proj...