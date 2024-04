Magazine Empreendedorismo feminino é destaque na Feira Época: ‘Essência, força e atitude’, diz palestrante Evento ‘Mulheres de Atitude’ será ministrado pela advogada e especialista em Gestão Empresarial, Luciana Retes

Em busca do autoconhecimento e de manter-se ativo, o empreendedorismo feminino será o assunto destaque na Feira Exposição do Polo Comercial e Industrial de Araguaína (Epoca). O tema será “Mulher: Essência, força e atitude”. A palestra será ministrada pela advogada e especialista em Gestão Empresarial, Luciana Rete. Com o intuito de debater sobre os des...