Magazine Dono do hit “Pega o Guanabara” grava clipe em Palmas Alanzim Coreano, de 20 anos, irá gravar na capital a música que leva o nome do Tocantins, com show no restaurante Bar do Bode, na presença do cantor sertanejo Evoney Fernandes

Alan Bezerra da Penha, criador do hit “Pega o Guanabara”, irá gravar o clipe da sua nova música chamada “Tocantins” nesta quinta-feira (9), em Palmas. O artista, de 20 anos, está na lista dos 50 hits mais virais do Brasil no Spotify. O local escolhido para a gravação é o Bar do Bode, localizado na Avenida LO 1, Quadra 103 Sul. A gravação será gratuita e cont...