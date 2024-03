O filme documental ‘Iracemas’, da diretora Tuca Siqueira, estreia no Cine Cultura, em Palmas, nesta quinta-feira (14), a partir das 16h30. O filme que retrata as tradições de Fortaleza (CE) é o destaque desta semana do cinema que fica localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Quadra 302 Sul.

A obra de tuca mostra as tradições do estado do Ceará, Iracema na região é o um nome dado a mulheres, escolas, pousadas, panificadoras, lavanderias, churrascarias, e é até nome de praia. Iracema é o nome da indígena do romance de José de Alencar.

A partir do recorte da diretora são reveladas algumas das complexidades do universo feminino contemporâneo, entrelaçando as personagens do longa em uma única narrativa.

Oscar 2024

Outro filme que entra na programação desta semana é o longa-metragem britânico dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer, o “Zona de Interesse”, que será exibido a partir das 18h30 desta quinta 18). O Filme venceu as categorias de melhor filme internacional e Melhor Som do Oscar em 2024.

A programação seguirá até a próxima quarta-feira (20), dentre os filmes também estão: Levante de Lillah Halla na categoria Drama/ficção e Tia Virgínia de Fábio Meira na categoria Comédia.

Os ingressos para ver esse e outros filmes custarão de R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada. O Cine Cultura informou que reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio. Para mais informações, ligue no telefone (63) 3212-7308.

Veja a programação completa

Quinta - 14/03/2024

16h30 - Iracemas, Tuca Siqueira

Documentário| Brasil|2023|70’

Classificação: 14 anos

18h30 - Zona de Interesse, Jonathan Glazer

Drama, Guerra| Reino Unido|2024| 106’

Classificação: 14 anos

20h30 - Levante, Lillah Halla

Drama, ficção| Brasil| 2024|92’

Classificação: 16 anos

Sexta - 15/03/2024

16h30 - Iracemas, Tuca Siqueira

Documentário| Brasil|2023|70’

Classificação: 14 anos

18h10 - Levante, Lillah Halla

Drama, ficção| Brasil| 2024|92’

Classificação: 16 anos

20h10 - Tia Virgínia, Fábio Meira

Comédia|Brasil|2023|98’

Classificação: 12 anos

Sábado - 16/03/2024

16h30 - Iracemas, Tuca Siqueira

Documentário| Brasil|2023|70’

Classificação: 14 anos

18h10 - Zona de Interesse, Jonathan Glazer

Drama, Guerra| Reino Unido|2024| 106’

Classificação: 14 anos

20h10 - Tia Virgínia, Fábio Meira

Comédia|Brasil|2023|98’

Classificação: 12 anos

Domingo - 17/03/2024

16h30 - Iracemas, Tuca Siqueira

Documentário| Brasil|2023|70’

Classificação: 14 anos

18h10 - Zona de Interesse, Jonathan Glazer

Drama, Guerra| Reino Unido|2024| 106’

Classificação: 14 anos

20h10 - Tia Virgínia, Fábio Meira

Comédia|Brasil|2023|98’

Classificação: 12 anos

Quarta - 20/03/2024

16h30 - Iracemas, Tuca Siqueira

Documentário| Brasil|2023|70’

Classificação: 14 anos

18h10 - Levante, Lillah Halla

Drama, ficção| Brasil| 2024|92’

Classificação: 16 anos

20h - Zona de Interesse, Jonathan Glazer

Drama, Guerra| Reino Unido|2024| 106’

Classificação: 14 anos