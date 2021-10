Magazine Divulgada a lista final dos aprovados para o 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu Próxima fase será o curso de Higiene Pessoal e Manipulação de Alimentos, no qual os concorrentes deverão apresentar o certificado de conclusão, sob pena de desclassificação

Após a fase de recursos, a Agência Municipal de Turismo (Agtur), divulgou a lista final com os 34 pratos aprovados para concorrer no 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), evento que está previsto para os dias 28 a 31 de outubro, no distrito de Taquaruçu. Foram 80 pratos inscritos e avaliados pelos jurados técnicos, formado por profissionais das áreas de alimentos e...