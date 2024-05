Magazine Desfile cívico-militar encerra programação de aniversário de Palmas nesta segunda-feira Evento será realizado na Avenida Teotônio Segurado, em frente à Praça do Bosque dos Pioneiros, a partir das 17 horas

O desfile cívico-militar em comemoração aos 35 anos de Palmas, celebrado nesta segunda-feira (20) marca o encerramento da programação de aniversário da capital. Este ano, o ato cívico será realizado na Avenida Teotônio Segurado, em frente à Praça do Bosque dos Pioneiros, a partir das 17 horas. No domingo(19) a capital contou com shows regionais e uma apresentação do DJ ...