Uma jornada professor

Paulo Martins, professor e escritor

Antes de entrar no auditório da ULBRA, sentia-me inseguro. Aula para mais de 500 alunos, filmada e transmitida ao vivo. Pensei: Será que convidaram o professor certo? Os primeiros minutos foram tensos. Mas deu tudo certo. Com o tempo, acostumei-me com a profissão.

“Você nasceu para ser professor!” Para quem exerce esse trabalho,…