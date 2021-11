Redes sociais nos anos 80

Paulo Martins, professor e escritor

Nas décadas de 80 e 90 também tínhamos nossas redes sociais. As mais conhecidas eram os papéis de carta, os papéis com frases que enrolavam as balinhas e o Caderno de perguntas e respostas. Não dependíamos da internet, o que tornava essas redes mais democráticas.

O Papel de carta, comprado em papelarias, não era barato. Mas o…