Os lamentos de Bolota

Elson de Souza Ribeiro - Historiador

O sol ainda se esconde detrás das poucas nuvens daquele novembro de poucas chuvas. Bolota continuava seu suplício no apartamento 103. Desta vez a técnica do agressor mudara. Ele a levou para o quarto do fundo, na tentativa de fugir do meu testemunho.

Lembrei do diálogo com a vó do agressor há um mês que, na ocasião, me garantiu…