“Repangalejou” no girassol quando choveu

“Repagalejou” nos girassóis do Tocantins



Caiu a gang de pardal

No muro do “Azenral”

Os urubus sobrevoando os girassóis

As capivaras abusando do poder,

Nessa quebrada os tucanos revoltados

já cagaram nos anus do Zé Ramalho

com os corvos do caralho no terror dos urubus



“Repangalejou” no girassol do Tocantins



Na revoada da gang de “passarin”

caramujos e minhocas capivara e cupins

e até um cogumelo no capim

“Repangalejou” nos girassóis quando choveu



“Borocuboco” viajando por ali

Quando um mateiro cabuloso

jalapoeiro turrado tisnado

naquele sol do Jalapão

O lobo sua pela língua mirando as capivaras

com o pelo arrepiando até a fome os urubus

Já deram linha os anús do Zé Ramalho

e os corvos do caralho gralhando

que nem arara sob o céu do Jalapão



As capivaras "amuadas" no palácio

fugindo do inevitável ser comida de minhoca e caramujo

e até da gang de pardais

Na coragem só ficou “borocuboco”

a moçada diferente indiferente ao covil



E foi o fim das capivaras do poder

Estraçalhadas e comida pelos bichos revoltados

pela concessão do Jalapão

E foi o fim da tirania no poder



“Repangalejou” no girassol do Tocantins

“Repangalejou” no girassol quando choveu