Concurso de Quadrilha Junina São João do Cerrado terá mais de 50 mil em premiações A competição ocorrerá em Araguaína, e as inscrições estão abertas até o dia (7) de junho.

As inscrições para o Concurso Municipal de Quadrilha Junina São João do Cerrado 2024 estão abertas. A competição ocorrerá em Araguaína e ao todo serão R$58,5 mil em premiações. Os interessados em se inscrever deverão ir presencialmente até o dia (7) de junho na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, com a ficha de inscrição devidamente preenchida.