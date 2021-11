Magazine Cine Cultura exibe 12º edição do Festival Varilux de Cinema Francês Festival faz uma homenagem a Jean Paul Belmondo com dois clássicos e traz 17 filmes inéditos

Começa nesta quinta-feira, 25, a 12º edição do Festival Varilux de Cinema com exibições no Cine Cultura de Palmas. Neste ano, a festa do cinema francês no Brasil faz uma homenagem ao ator Jean Paul Belmondo. São dois clássicos com o artista no elenco além de 17 longas-metragens inéditos. A mostra segue em cartaz até 8 de dezembro e com duas sessões diárias. Nesta ...