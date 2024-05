Magazine Cidades turísticas do Tocantins vão receber concertos musicais; veja programação Todas as apresentações serão gratuitas, com audiodescrição, espaços com acessibilidade e interpretação em Libras

Estreia neste fim de semana os concertos musicais da “Cantos e Recantos: Orquestra Viva Música e Energisa”. As apresentações irão acontecer em várias cidades turísticas do Tocantins. O concerto terá sua primeira apresentação, na cidade de Arraias, em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios neste sábado (11). E deve encerrar as atrações em Mateiros, região...