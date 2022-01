Magazine Chico Buarque diz que vai parar de cantar música criticada por feministas Compositor falou sobre 'Com Açúcar, com Afeto', escrita a pedido de Nara Leão, em documentário sobre a cantora

Chico Buarque afirmou que não vai mais cantar uma de suas músicas mais conhecidas, "Com Açúcar, com Afeto", após ela ser criticada por feministas. Ele falou sobre o assunto no terceiro episódio da série documental "O Canto Livre de Nara Leão", da Globoplay, que narra a história da cantora para quem ele compôs a canção. "As feministas vão ficar zangadas comigo e com ...