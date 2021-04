Magazine Cantor sertanejo Marlon anuncia nascimento do filho O nascimento da criança acontece dois meses depois de o cantor Marlon ser internado com Covid

O cantor sertanejo Marlon, 44, que fazia dupla com o irmão Maicon, anunciou o nascimento do filho na noite desta sexta (23) em uma rede social. Benício é fruto da relação do artista com a maquiadora e psicanalista Maria Clara Carvalho. "E Deus me deu mais um amor incondicional na minha vida! Seja bem-vindo meu filho, Benício Leal Oliveira", escreveu o cantor em seu...