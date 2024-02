Magazine Caetano Veloso anuncia última turnê internacional de sua carreira Os shows, que fazem parte da turnê "Meu Coco", vão percorrer estados americanos como Washington, Califórnia, Nova York e Massachusetts

O cantor Caetano Veloso anunciou, nesta sexta-feira (16), que fará sua última turnê internacional. As apresentações começam em Houston, nos Estados Unidos, no dia 24 de março. Os shows, que fazem parte da turnê "Meu Coco", vão percorrer estados americanos como Washington, Califórnia, Nova York e Massachusetts. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficia...