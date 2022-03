Magazine Brunna pede para voltar como dummy ao 'Big Brother' por saber performar "Eu não soube jogar, mas performar eu sei. Prometo não decepcionar", comentou em seu perfil no Twitter

Brunna Gonçalves, 30, a 5ª eliminada do Big Brother Brasil 22, revelou que gostaria de voltar ao programa como um dos "dummies", auxiliares do BBB que, mascarados, montam e testam as provas, além de ajudarem em entregas e trocas nas festas e tarefas cotidianas. "Boninho, bota um show da Lud na próxima festa e me coloca vestida de Dummy na pista pra animar o povo...