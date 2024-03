Magazine BBB 24: Yasmin é a décima segunda eliminada do reality, com 80,76% dos votos A modelo foi a última mulher do camarote a sair da casa e a única que foi embora pela vontade do público

Yasmin Brunet, 35, foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (12). A modelo recebeu 80,76% dos votos e não resistiu ao seu segundo paredão no reality. A empresária entrou na berlinda pela vontade da líder Beatriz, no último domingo (10). Yasmin foi a última mulher do camarote a sair da cas...