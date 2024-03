Magazine BBB 24: Raquele é a décima terceira eliminada do reality, com 87,14% dos votos Capixaba caiu no paredão depois de ser votada em consenso por cinco participantes: Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden

A capixaba Raquele Cardozo, 22, foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (19), durante a programação ao vivo da Globo. A estudante recebeu 87,14% dos votos. Raquele caiu no paredão depois de ser votada em consenso por cinco participantes: Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden. O grup...