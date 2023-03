O líder da semana, Fred Desimpedidos, disse para Sarah Aline que indicará a sister para o paredão que será formado na noite deste domingo (5). Segundo ele, os dois principais motivos para a escolha foram a movimentação de jogo e a proteção à Marvvila.

De acordo com a explicação do brother, colocar uma figura que ainda não foi carimbada no paredão e evitar que Marvvila seja votada pela casa motivaram a escolha. O líder da semana considera que se indicasse Domitila, acabaria sobrando para Marvvila na votação da casa.

"Primeiro por conta de movimentação de jogo, sabe? De ter outras pessoas nessa rotação do Paredão, essa seria a parte da razão... E a outra foi a que mais pesou: proteção à Marvvila, mano. Porque se eu indico a Domi...o pessoal ia ter que votar entre vocês três, que é uma coisa que ninguém quer, e isso ia espirrar na Marvvila", argumenta o influencer.

Para Fred, o foco da votação da casa será em Key Alves. "A sua presença nesse Paredão eu acho que reforça ainda mais a saída da Key. Eu te acho uma pessoa muito forte, uma jogadora muito forte aqui dentro da casa e acho que lá fora também".

Ainda de acordo com as justificativas do influencer para a sister, ele a considera uma jogadora forte e diz não acreditar em sua saída.

