Sarah é a quarta líder da semana do BBB21. Ele ganhou a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (18) e poderá indicar um concorrente na formação do paredão de domingo (21). Os três participantes que perderam a etapa final da liderança vão escolher em conjunto um nome para indicar ao paredão.

Líder da semana, Karol Conká fugiu da desafeto no jogo, Sarah, e vetou Juliette da quarta Prova do Líder, na noite desta quinta-feira (18). Ao ser vetada, a advogada paraibana garantiu uma vaga na Prova do Anjo da semana e comemorou.

A prova exigiu agilidade e precisão. Os confinados precisaram encontrar os produtos Above nos tanques que tem areia, slime e piscina de bolinha. Eles tinham que escorregar, pegar o card Above e voltar pela rampa.

Sarah, Caio e Fiuk já estão classificados para a próxima etapa da prova. Viih tube, Gilberto, Rodolffo e Thaís disputaram entre eles a quarta vaga da prova procurando o card em um dos tanques de areia. Gil levou a melhor e garantiu a última vaga na disputa final.