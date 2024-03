Magazine Audiência pública sobre Plano Nacional Aldir Blanc será realizada dia 26 de março em Palmas Evento busca discutir demandas do setor cultural local, que serão levadas para a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou a nova data e local para a realização da audiência pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)em Palmas. O evento será realizado na próxima terça-feira (26), às 19h, no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, localizado no Plano Diretor Sul da capital. Conforme a Secult, os representantes do Con...