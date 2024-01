Magazine Ator de 'High School Musical', Lucas Grabeel faz único show em São Paulo Lucas Gabreel, que interpretou o personagem Ryan Evans, irmão de Sharpay, na trilogia de filmes "High School Musical", retorna ao Brasil em 2024 com único show de sua turnê em São Paulo, no Fabrique Club, na Barra Funda. Os ingressos já estão à venda

O artista se apresenta no dia 25 de maio, às 21h, na região oeste da capital paulista. Além de performar músicas autorais no espetáculo "Lucas Gabreel Live in Concert", o ator também promete trazer uma seleção de canções dos longas, lançados entre 2006 e 2008. "Mal posso esperar para lançar músicas novas para todos vocês em São Paulo em maio!", escreveu Lucas em seu...