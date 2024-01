A exposição do artista visual curitibano André Luiz, de 41 anos, "Surgiram pedras no meu caminho", está aberta para o público até o dia 12 de fevereiro. As obras contam com um olhar sobre os usuários de crack e estão expostas na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.

André conta que as obras têm a finalidade de provocar uma reflexão sobre o uso das drogas e os problemas que podem trazer, além de dar visibilidade para os usuários.

“As vezes é a perda de um emprego, a perda de um familiar importante, aí a pessoa não consegue segurar a barra e acaba indo parar nas drogas, então há vários problemas complexos sociais que devem ser resolvidos.”, relata o artista.

Suas obras têm como foco a cracolândia paulistana e foram baseadas em imagens que a mídia divulgou sobre o lugar. “Boa parte do que conhecemos do mundo se deve ao que a internet nos proporciona, a minha base foi de imagens extraídas da mídia, mas também estive em São Paulo e fui até a região para coletar imagens autorais”, conta.

André explica que trabalha com as obras em preto e branco e coloridas. Os cenários da cracolândia são em tonalidades de cinza, que é a base do prime – tinta de acabamento – passada sobre as obras. E aquilo que não é do local, ou que está lá momentaneamente, é deixado colorido.

“Eu faço uma coleta de imagens, uma filtragem para simplificá-las e as transfiro para a tela e pinto em óleo. Então, quando você está perto parece uma série de planos e formas geométricas, quase que abstrato. E quando você vai se afastando, elas voltam a ficar com o realismo”.

Além das pinturas, a exposição também conta com esculturas feitas em impressão 3D, resina e plástico. “Tento criar pequenos ambientes que lembram a região onde se situam as pessoas que estão na cracolândia, às vezes é uma esquina, ou imagens mais simbólicas, mostrando como a droga é feita. Procuro ser o mais realista possível nelas”.

Sobre o autor

Graduado em Filosofia, História, Desenho e Pintura e mestre em Educação e Novas Tecnologias, André Luiz apresenta um conjunto de obras que instiga o público a pensar nos aspectos que compõem o universo do crack em suas variadas acepções.