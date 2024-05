Magazine Arraiá da Capital: “Trilhos” será o tema da Junina Cafundó do Brejo deste ano A vice-campeã de 2023 trará uma temática inspirada na cultura nordestina, o diretor do grupo, Cláudio Maranhão, contou ao JTo um pouco de como será a apresentação

As quadrilhas juninas estão na reta final dos ensaios e dos preparativos para a 32º edição do Arraiá da Capital deste ano. O tema da vice-campeã de 2023, a Junina Cafundó do Brejo, será “Trilhos”, inspirado na cultura nordestina. Conforme o diretor do grupo, Cláudio Maranhão, o tema será baseado na alegria do povo nordestino e será voltado para o...