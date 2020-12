Magazine Araguaína divulga aprovados da Lei Aldir Blanc e recursos devem ser transferidos até esta quinta Foram 151 aprovações de projetos de artistas e empresas

A Prefeitura de Araguaína divulgou os nomes dos artistas e empresários com projetos aprovados para receber o auxílio emergencial por meio da Lei Aldir Blanc. A divulgação ocorreu na última semana no Diário Oficial do Município e a transferência dos valores será realizada até a próxima quinta-feira, 31. Conforme a Prefeitura, para receber e avaliar os projetos a Secretaria Municipal da Cultura criou um ...