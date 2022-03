Atualizada às 09h37

A Música ‘Envolver’ da Anitta é a mais ouvida do Spotify no mundo. O posto alcançado na manhã desta sexta-feira (25) acontece menos de uma semana após a brasileira já ter entrado para a história estando no top 10 da plataforma. Ela chegou lá, e ela sabe! O hit, que dominou o mundo, virou Challenge internacional. A cantora já havia alcançado a 18ª posição no mesmo ranking com ‘Vai Malandra’. Desta vez, o país se uniu para deixar a música no repete.

Na última terça-feira (22), a cantora havia entrado no top 5 do Spotify com a canção e dois dias depois, ficou na vice-liderança do ranking global. Nenhum artista brasileiro havia alcançado a liderança da plataforma. Entre os nomes ultrapassados pela carioca: Justin Bieber, Imagine Dragons, Dua Lipa, Adele, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Demi Lovato e Rosalía. Até a noite desta quinta-feira (24), o primeiro lugar era de ‘Heat Waves’, da banda Glass Animals. Agora, o grupo inglês ocupa a 3ª posição. Em segundo lugar está ‘Plan A’, de Paulo Londra.