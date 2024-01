Magazine Anitta adverte fã que jogou tênis em palco Cantora ainda disse que a 'chamada' foi dada com amor por causa da sua nova versão e da fase de autoconhecimento.

Em mais uma de suas apresentação do Ensaios da Anitta, a cantora advertiu um fã que arremessou um tênis no palco. Na apresentação de Fortaleza, que ocorreu no último fim de semana, ela parou o show para dar uma bronca em um fã e pedir que não jogassem mais nada em sua direção.