'Anatomia de uma Queda' vence o César, principal premiação do cinema francês

O filme "Anatomia de uma Queda" foi o grande vencedor deste ano do César, a principal premiação do cinema francês. O longa, campeão da última Palma de Ouro no Festival de Cannes, foi eleito campeão de cinco categorias do evento, incluindo melhor filme, direção para Justine Triet e atriz para Sandra Hüller. Com o resultado, Triet se tornou a segunda d...