Ana Maria Braga recebe homenagens e vai as lágrimas nos 22 anos do Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, se emocionou na edição especial do Mais Você desta segunda-feira (18). A atração comemora 22 anos no ar. Logo na entrada do programa, toda a equipe técnica cantou parabéns e deu flores a ela. No momento em que iniciou o papo com o público, começou a chorar. "Já deu para perceber que é um clima de festa e ao mesmo tempo, com ...