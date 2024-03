Magazine Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro Até então, Ana e Edu negavam o romance. Em fevereiro, a apresentadora disse que ambos eram apenas amigos, mesmo tendo sido vistos juntos numa viagem

É o amor. Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 49, assumiram que estão namorando com uma postagem nas redes sociais. "É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu ela na legenda de um carrossel de fot...