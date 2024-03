Magazine Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', morre aos 68 anos Informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8) pelo perfil oficial de Dragon Ball no X

O criador dos populares mangás e desenhos animados "Dragon Ball", Akira Toriyama, morreu aos 68 anos no dia 1º de março. Toriyama morreu em decorrência de um hematoma subdural. A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X, antigo Twitter, o artista japonês faleceu de complicações causad...