“Como o futebol pode ajudar a fortalecer a esperança de ser um atleta e transformar a sua vida e de sua comunidade?”. Foi respondendo a essa pergunta que dez iniciativas que promovem a inclusão e a transformação através do esporte foram premiadas no concurso cultural “Troféu Lucas Meira – A Força de Um Sentimento”. A ação promovida pelo Palmas Futebol e Regatas foi uma forma de retribuir à comunidade a homenagem feita pela Federação Tocantinense de Futebol que nomeou o título do Estadual 2021 de “Troféu Lucas Meira”.

O evento de entrega dos prêmios aconteceu no último domingo, 23, e marcou ainda a passagem de 1 ano do acidente aéreo que vitimou o presidente do clube, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Marcus Molinari, Ranule Gomes e Guilherme Noé, além do piloto Wagner Machado.

Ao todo, dez entidades foram contempladas com os kits esportivos (http://palmasfr.com/conheca-historias-de-transformacao/) com um total de 1260 itens entre coletes poliesportivos, prato chinês, cones, escadinha, mini band, barreirinha com cone, 15 bolas e bombas para encher as bolas. A estimativa é que mais de mil crianças e jovens sejam diretamente beneficiados de norte a sul do Tocantins.

Receberam os kits a Escolinha de Futebol Goleiro Jair Luiz (Santa Tereza), a Escolinha Comunitária 6°BPM Taquaruçu Futsal (Taquaruçu), o Projeto Nova Conquista – Formando Atletas e Cidadãos (Santa Fé do Araguaia), a Escolinha do Bela Vista FC (Cachoeirinha) e do Esporte Clube Castelo (Gurupi), o projeto Bom de Bola Bom na Escola (Luzimangues) e a Escolinha Nova Geração (Lavandeira), a Associação Aliar (Miracema), a Escolinha R Santos (Pequizeiro) e a Associação Indígena Kripre (Tocantínia).

A cerimônia

Com muita emoção do início ao fim, o tema “A Força de um Sentimento” deu o tom da cerimônia de entrega dos kits. Os representantes das associações partilharam as histórias de transformação através do esporte e falaram sobre a motivação para participar do concurso.

“Quando eu vi pela internet, quando eu vi o banner eu logo me inscrevi, porque eu associei a importância do Lucas Meira com pessoas que também fizeram história e deixaram um legado no nosso município e nossa região. Me inscrevi pensando na premiação pra escolinha de futebol da minha cidade, a Jair Luiz”, explicou o coordenador da Escolinha, Wochington Sousa.

No texto da inscrição, o coordenador afirmou que tem “um sonho de ver pelo menos uma criança, um adolescente de minha cidade se tornar um grande jogador de futebol, e principalmente um grande cidadão, podendo ser motivo de inspiração para mais crianças e adolescentes, usando o futebol como uma ferramenta social e educacional. Estas oportunidades passam por nomes como o do eterno Lucas Meira, que dedicou suas forças para a valorização e crescimento do esporte tocantinense, tendo o clube Palmas F.R. como base”.

Homenagem

A Associação Indígena Kripre foi uma das premiadas no Concurso e protagonizou um momento de forte comoção ao performar um ritual da tribo Xerente de lamento e homenagem à passagem de figuras importantes. Com canto, choro e dança, os indígenas da Aldeia Salto (Tocantinínia) foram responsáveis pelo momento de encerramento da cerimônia marcada pela emoção da saudade, mas também na esperança de fortalecer o legado pautado pela juventude, educação, esporte e oportunidades.