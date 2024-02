Depois da terceira derrota seguida no Campeonato Tocantinense, o técnico do Batalhão, Wilsomar Sena, conversou com o ge sobre o desempenho do clube no campeonato. Em três jogos, são três derrotas e apenas um gol marcado. Faltando apenas quatro jogos para o fim da 1ª, o treinador, ainda, acredita em uma reversão do clube no torneio.

"Sempre devemos acreditar. Enquanto tiver 1% de chance, nós vamos acreditar", Wilsomar Snena.

No último fim de semana, o Batalhão foi vítima do Capital, por 3 a 0. Com o novo revés, o clube segue na lanterna do campeonato. Mesmo com os resultados ruins dentro de campo, o treinador não acredita que falte algo ao grupo. Na avaliação de Wilsomar Sena, o elenco tem potencial e o que falta é acertar as peças.

"Tempo de trabalho é tudo! Mas como falei, não dá para colocar como sofismo o tempo de trabalho e de pré-temporada. Sabemos do potencial do elenco e das boas condições de trabalho, que nos são ofertadas. Então é buscar o melhor sem falar em tentar, vamos buscar fazer ao invés de só tentar ", afirmou.

Em relação a uma possível chegada de reforços para a sequência da competição, Wilsomar Sena foi dieto e descartou essa possibilidade.

"Vamos trabalhar para buscar fazer algo melhor", finalizou.

O próximo compromisso do Batalhão é contra o União, no sábado, 17. As equipes vivem momentos opostos na competição. O União é o atual líder do campeonato, com três vitórias e 100% de aproveitamento. A partida será às 16h no estádio Mirandão, em Araguaína.